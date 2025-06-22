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В Черепаново НСО при пожаре в заброшенном доме погиб мужчина

Инцидент произошёл в субботу, 21 июня.

Источник: ГУ МЧС по НСО

В субботу, 21 июня в городе Черепанове Новосибирской области в результате пожара в неэксплуатируемом бревенчатом доме на улице Толстого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 18:06. Пожарные были на месте через 4 минуты, в это время дом был охвачен огнём.

Ликвидация открытого горения заняла пять минут. Огонь повредил дом и веранду на общей площади 48 квадратных метров.

В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего. Причину пожара устанавливает следственно-оперативная группа.

Всего за минувшую субботу в регионе произошло 12 пожаров.