В Черепаново НСО при пожаре в заброшенном доме погиб мужчина

В субботу, 21 июня в городе Черепанове Новосибирской области в результате пожара в неэксплуатируемом бревенчатом доме на улице Толстого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 18:06. Пожарные были на месте через 4 минуты, в это время дом был охвачен огнём.
Ликвидация открытого горения заняла пять минут. Огонь повредил дом и веранду на общей площади 48 квадратных метров.
В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего. Причину пожара устанавливает следственно-оперативная группа.
Всего за минувшую субботу в регионе произошло 12 пожаров.