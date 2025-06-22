Более 50 уголовных дел по ОПГ возбудили в Казахстане с начала 2025 года

В ведомстве отметили, что за последние два года окончены и направлены в суд более 90 уголовных дел, возбужденных по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах. В отношении 13 ОПГ уже вынесены судебные решения. Более 130 человек приговорили к лишению свободы на сроки до 20 лет.