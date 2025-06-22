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В Свердловской области в пятиэтажке произошел взрыв газа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Хлопок газа без последующего горения произошел в пятиэтажке в Серове Свердловской области, в «скорую» переданы четыре человека, эвакуировались 240 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, ЧП случилось в воскресенье в 7.24 мск в Серове на улице Зеленая.

«По предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира. Эвакуировались 240 человек. В бригаду скорой медицинской помощи переданы четыре человека», — рассказал собеседник агентства.

Сотрудники МЧС России проводят разбор строительных конструкций, добавил он, к ликвидации последствий происшествия задействована группировка из 29 человек и девяти единиц техники.