В Свердловской области в пятиэтажке произошел взрыв газа

По данным ведомства, ЧП случилось в воскресенье в 7.24 мск в Серове на улице Зеленая.
«По предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира. Эвакуировались 240 человек. В бригаду скорой медицинской помощи переданы четыре человека», — рассказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС России проводят разбор строительных конструкций, добавил он, к ликвидации последствий происшествия задействована группировка из 29 человек и девяти единиц техники.