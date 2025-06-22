В Свердловской области в пятиэтажке произошел взрыв газа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Хлопок газа без последующего горения произошел в пятиэтажке в Серове Свердловской области, в «скорую» переданы четыре человека, эвакуировались 240 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.