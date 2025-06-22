Четыре человека пострадали при взрыве в пятиэтажке под Екатеринбургом

В доме напротив выбило стёкла. Видео © SHOT.
Как пишет SHOT, инцидент случился около 9:30 утра по местному времени (07:30 мск). По предварительным данным, жилец с пятого этажа поставил чайник, после чего произошёл взрыв.
«По предварительной информации произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на 5-м этаже 5-этажного жилого дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира», — сообщили в региональном управлении МЧС.
Были эвакуированы 240 человек, спасатели проводят разбор конструкций.