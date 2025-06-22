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Четыре человека пострадали при взрыве в пятиэтажке под Екатеринбургом

В городе Серове Свердловской области произошёл взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате ЧП пострадали четыре человека. Очевидцы утверждают, что среди них есть дети.

Источник: Life.ru

В доме напротив выбило стёкла. Видео © SHOT.

Как пишет SHOT, инцидент случился около 9:30 утра по местному времени (07:30 мск). По предварительным данным, жилец с пятого этажа поставил чайник, после чего произошёл взрыв.

«По предварительной информации произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на 5-м этаже 5-этажного жилого дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Были эвакуированы 240 человек, спасатели проводят разбор конструкций.