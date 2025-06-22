В Красноярске подросток украл «шестёрку» и отдал другу на разбор

В Красноярске подросток угнал машину и отдал другу под видом покупки. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
В апреле житель Советского района обратился в полицию — с охраняемой стоянки пропал его ВАЗ-2106. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к хищению причастен 15-летний подросток, ранее уже судимый за угон.
Подросток признался, что решил забрать машину, но не смог её завести. Тогда он «подарил» автомобиль своему знакомому, сказав, что купил его для себя. Друг вывез машину с помощью грузовика и сдал на разборку, выручив 12 тысяч рублей.
Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей, она была возмещена владельцу. В отношении подростка заведено уголовное дело по статье о краже, материалы переданы в суд. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.