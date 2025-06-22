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Под Кировградом водитель погиб, вылетев из машины при опрокидывании

В Свердловской области произошло смертельное ДТП на автодороге «Кировград-Карпушиха-Левиха».

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

На 22-м километре автодороги «Кировград-Карпушиха-Левиха» произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 48-летний водитель автомобиля Ford Mondeo. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, 22 июня около 00:15 водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся.

— Мужчина, имевший 22-летний стаж вождения, не был пристегнут ремнем безопасности и в момент ДТП вылетел из салона автомобиля. От полученных травм он скончался на месте происшествия, — уточняют в региональной ГАИ.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин аварии, в том числе наличия алкоголя в крови водителя.