Под Кировградом водитель погиб, вылетев из машины при опрокидывании

На 22-м километре автодороги «Кировград-Карпушиха-Левиха» произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 48-летний водитель автомобиля Ford Mondeo. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, 22 июня около 00:15 водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся.
— Мужчина, имевший 22-летний стаж вождения, не был пристегнут ремнем безопасности и в момент ДТП вылетел из салона автомобиля. От полученных травм он скончался на месте происшествия, — уточняют в региональной ГАИ.
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин аварии, в том числе наличия алкоголя в крови водителя.