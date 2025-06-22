10 иностранцев выдворят из Челябинской области за нарушение законов РФ

Оперативники установили четыре факта нарушения правил въезда в Россию и не выполнение самостоятельного контролируемого выезда из страны, также несоблюдение правил трудовой деятельности иностранцами. За это выдворят двух человек 23-х и 33-х лет вместе с их малолетними детьми, и ещё двух граждан — 25 и 47 лет. Решение принято в соответствии со статьёй «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации».