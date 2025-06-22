10 иностранцев выдворят из Челябинской области за нарушение законов РФ

В Магнитогорске сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант», по итогам которого 10 иностранных граждан выдворены за пределы Российской Федерации. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
Оперативники установили четыре факта нарушения правил въезда в Россию и не выполнение самостоятельного контролируемого выезда из страны, также несоблюдение правил трудовой деятельности иностранцами. За это выдворят двух человек 23-х и 33-х лет вместе с их малолетними детьми, и ещё двух граждан — 25 и 47 лет. Решение принято в соответствии со статьёй «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации».
«Также сотрудниками полиции выявлен повторный факт осуществления трудовой деятельности 20-летним иностранным гражданином без разрешительных документов», — уточнили в полицейском Главке.
Иностранец также выдворен за пределы территории Российской Федерации.
Напомним, в Челябинске сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с оперативниками при поддержке бойцов Росгвардии провели рейд на рынке. Всего за один день рейда выявлено 13 преступлений и 122 административных правонарушения в сфере миграции.