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Движение на МКАД в районе Косинской эстакады восстановлено после аварии

Движение на 7 км МКАД в районе Косинской эстакады восстановлено после аварии, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на внешней стороне 7 км МКАД (в районе съезда № 6В) восстановлено», — отметили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что на МКАД в районе Косинской эстакады произошло ДТП, движение было затруднено.