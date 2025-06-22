Движение на МКАД в районе Косинской эстакады восстановлено после аварии

«Движение на внешней стороне 7 км МКАД (в районе съезда № 6В) восстановлено», — отметили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что на МКАД в районе Косинской эстакады произошло ДТП, движение было затруднено.
Движение на 7 км МКАД в районе Косинской эстакады восстановлено после аварии, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Движение на внешней стороне 7 км МКАД (в районе съезда № 6В) восстановлено», — отметили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что на МКАД в районе Косинской эстакады произошло ДТП, движение было затруднено.