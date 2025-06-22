В жилом доме в Серове произошел взрыв, пострадали четверо

«Также трое жильцов нижерасположенной квартиры — супружеская пара и ребенок. Предварительно установлено, что хлопок произошёл в тот момент, когда мужчина, почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник чтобы разогреть», — добавил полковник Горелых.