В жилом доме в Серове произошел взрыв, пострадали четверо

«Погибших нет, но травмы получили, минимум четыре человека. Хозяин жил в квартире один. Он сильно обгорел. Предварительно, произошел взрыв бытового газа», — рассказал «ФедералПресс» очевидец Николай.
По его словам, жильцы пострадавших домов эвакуированы, на месте ЧП работают спасатели и скорая.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение об инциденте поступило в спасательную службу в 9:24.
«По предварительной информации произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на 5 этаже 5-этажного жилого дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира. Эвакуировались 40 человек. В бригаду скорой медицинской помощи переданы 4 человека», — рассказали в ведомстве.
Спасатели разбирают поврежденные конструкции. На месте работают 29 человек и 9 единиц техники.
СУ СК РФ по Свердловской области проводит проверку.
Как рассказал начальтник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в числе пострадавших 38-летний хозяин квартиры.
«Также трое жильцов нижерасположенной квартиры — супружеская пара и ребенок. Предварительно установлено, что хлопок произошёл в тот момент, когда мужчина, почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник чтобы разогреть», — добавил полковник Горелых.
Глава региона Денис Паслер сообщил, что власти в курсе ситуации и делают все возможное для устранения последствий.
«Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации. Эвакуированы 40 жителей дома, развернут пункт временного размещения», — проинформировал врио губернатора.
«ФедералПресс» писал о чудовищной трагедии в Нижнем Тагиле, где взрыв газа обрушил два подъезда жилого дома и унес жизни более 10 человек.
Фото предоставлено ГУ МЧС по Свердловской области.