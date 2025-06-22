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Страшное ДТП на трассе Алматы-Бишкек: погибли пять человек, четверо госпитализированы

На трассе Алматы-Бишкек произошло массовое ДТП с участием трех транспортных средств, погибли пять человек, еще четверо пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Источник: sergek.kaz

В Instagram-аккаунте* Sergek.kaz опубликовали кадры с места ДТП, которое, судя из описания, произошло на трассе Алматы — Бишкек. Отмечается, что в ДТП пострадали легвовой автомобиль и фура, а также ДТП загорелся прицеп грузовика. Публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области.

Там подтвердили, что ДТП произошло на автодороге Алматы — Бишкек.

«По предварительным данным, 42-летний водитель автомашины Mitsubishi Pajero, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с Toyota Highlander, а затем с прицепом грузового автомобиля DAF. В результате аварии на месте происшествия погибли пять человек. Четверо пассажиров Mitsubishi Pajero и один пассажир Toyota Highlander. Остальные участники ДТП с различными травмами доставлены в медицинские учреждения», — заявили в полиции.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.