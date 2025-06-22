Страшное ДТП на трассе Алматы-Бишкек: погибли пять человек, четверо госпитализированы

«По предварительным данным, 42-летний водитель автомашины Mitsubishi Pajero, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с Toyota Highlander, а затем с прицепом грузового автомобиля DAF. В результате аварии на месте происшествия погибли пять человек. Четверо пассажиров Mitsubishi Pajero и один пассажир Toyota Highlander. Остальные участники ДТП с различными травмами доставлены в медицинские учреждения», — заявили в полиции.