В Петербурге псевдо-сотрудники ФСБ обманули пенсионерку на 1 миллион рублей

В Северной столице пенсионерка стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками Федеральной службы безопасности.
Инцидент произошел 16 июня. Неизвестный мужчина позвонил 77-летней жительнице Фрунзенского района и представился сотрудником ФСБ.
Он убедил женщину в том, что ее сбережения под угрозой и ей необходимо срочно передать деньги специалисту, который обезопасит ее от мошенников. Пенсионерка согласилась и уже 17 июня передала курьеру мошенников 600 тысяч рублей.
На этом злоумышленники не остановились и 18 июня заставили старушку передать им еще 700 тысяч рублей. Общий ущерб составил 1,2 миллиона рублей, сообщает «Фонтанка».
По факту произошедшего было возбуждено уголовно дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».
Ранее в Северной столице поместили в изолятор бывшего директора «Крошки Картошки», который подозревается в продаже фальшивого билета на Петербургский международный экономический форум стоимостью 1 млн рублей.