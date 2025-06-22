Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1200 гектаров загоревшейся травы зафиксировали в Башкирии

В Башкирии загорелось 1200 гектаров сухой травы.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за последние 24 часа не зарегистрировали ни одного случая лесных пожаров или возгораний сухой растительности. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

С начала этого года, по данным ведомства, на территории региона возникло 12 лесных пожаров общей площадью более 26 гектаров и 286 случаев возгораний сухой травы на площади 1200 гектаров.

Также в Гафурийском районе зафиксирован один инцидент с частичным повреждением кровли частного дома из-за шквалистого усиления ветра.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.