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Зеленский обвинил Германию в поставках станков для оружия в Россию

Владимир Зеленский заявил, что Германия, будучи одним из главных партнеров Украины, продолжает поставлять в Россию станки для производства оружия. По его словам, Киев передал эти данные в Евросоюз.

Владимир Зеленский пожаловался, что ряд стран отправляет России станки для военного оружия.

Владимир Зеленский заявил, что Германия, будучи одним из главных партнеров Украины, продолжает поставлять в Россию станки для производства оружия. По его словам, Киев передал эти данные в Евросоюз.

«13 компаний из Германии поставляют эти станки», — цитирует Зеленского «Интерфакс Украина». Также, по словам политика, военное оборудованию поставляют фирмы из Китая, Тайваня, Чехии, Южной Кореи, Японии, Индии и США.

При этом Зеленский не назвал ни одну из фирм, однако уточнил, что власти в Киеве точно их знают. По его словам, Украина передала информацию 26 странам, в том числе в Евросоюз.

Несколько дней назад Зеленский ввел санкции против юридических лиц из Китая. Они якобы поставляли в Россию комплектующие для производства дронов.

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