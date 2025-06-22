В Свердловской области произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме

В Серове произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, из здания эвакуировались 240 человек, сообщает МЧС по Свердловской области.
«По предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира», — сказано в публикации.
Из здания эвакуировались 240 человек, скорой помощи передали четырех местных жителей. Сейчас специалисты проводят разбор строительных конструкций. В устранении последствий происшествия задействованы 29 человек и девять единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Махачкале произошел взрыв газа в многоквартирном доме. В результате пострадали два человека.