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Разрушенные здания, 11 раненых: последствия удара Ирана по Израилю попали на видео

По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по территории Израиля утром. Об этом сообщила пресс-служба израильской службы скорой помощи MDA.

Иран ударил ракетами по Израилю.

По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по территории Израиля утром. Об этом сообщила пресс-служба израильской службы скорой помощи MDA.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША вмешались в конфликт на Ближнем Востоке и ударили по Ирану: онлайн-трансляция.

«Медики MDA оказывают медицинскую помощь и доставляют в больницы 11 пострадавших, в том числе одного в состоянии средней степени тяжести. Еще 10 человек получили легкие травмы и ушибы», — говорится в сообщении службы скорой помощи. Сотрудники MDA продолжают проводить обследование новых мест происшествий.

В ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В ответ на действия США, официальный Тегеран обратился в ООН с требованием провести экстренное заседание Совета Безопасности по поводу атак на свою территорию.

В ответ на атаку Иран выпустил ракеты по Израилю. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.

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