Разрушенные здания, 11 раненых: последствия удара Ирана по Израилю попали на видео

В ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В ответ на действия США, официальный Тегеран обратился в ООН с требованием провести экстренное заседание Совета Безопасности по поводу атак на свою территорию.