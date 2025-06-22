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Хлопок газа произошел в пятиэтажке в Серове, пострадали четыре человека

Жители дома, в котором произошло ЧП, эвакуированы, развернут пункт временного размещения.

Источник: Комсомольская правда

Утром в воскресенье, 22 июня, в квартире жилого пятиэтажного дома в городе Серове Свердловской области произошел хлопок бытового газа. Об этом сообщил врио губернатора региона Денис Паслер.

По предварительным данным, есть пострадавшие, а именно четыре человека. Они уже госпитализированы. Кроме того, эвакуировано 40 жителей дома, а также развернут пункт временного размещения для граждан.

«Уральцы, сегодня утром в Серове, в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома на Зелёной, 7а, произошел хлопок бытового газа. Имеются разрушения конструкций дома на пятом этаже второго подъезда: повреждены балкон и кровля», — написал он в Telegram-канале.

На место уже направляются все оперативные службы региона. Информация о произошедшем уточняется.

Как KP.RU писал ранее, 21 мая в многоэтажном доме в Ставрополе произошел взрыв, по предположительным данным, газа. В жилом здании выбило стекла, также повреждены стоящие во дворе автомобили.