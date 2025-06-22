Жительница Отрадного стала жертвой аферистов из ненастоящей федеральной службы

Далее преступникам удалось убедить жертву перевести все свои деньги на «безопасный счет» с помощью банкомата. Под напором мошенников женщина согласилась выполнить «инструкции». Аферисты также сообщили жертве, чтобы она никому не рассказывала об этом. Через какое-то время жительница Отрадного поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.