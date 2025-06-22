Жительница Отрадного стала жертвой аферистов из ненастоящей федеральной службы

Мошенники представились сотрудниками несуществующей организации, что обманным путем получить деньги у пожилой женщины. Жертвой телефонных аферистов стала 64-летняя жительница Отрадного.
В ГУ МВД по Самарской области уточнили: женщина перевела мошенникам 410 тысяч рублей. Все началось с того, что жительнице Отрадного позвонили якобы из Росмониторинга — несуществующей организации. Судя по всему, мошенники рассчитывали на то, что название похоже на федеральную службу Росфинмониторинг.
Работали преступники по давно известной схеме: сообщили женщине, что с ее банковским счетом кто-то проводит «подозрительные операции».
Далее преступникам удалось убедить жертву перевести все свои деньги на «безопасный счет» с помощью банкомата. Под напором мошенников женщина согласилась выполнить «инструкции». Аферисты также сообщили жертве, чтобы она никому не рассказывала об этом. Через какое-то время жительница Отрадного поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.
Правоохранители рекомендуют сразу сбросить звонок или положить телефонную трубку, как только вы услышали, что звонивший заговорил о каких-то банковских счетах. А после — нужно обязательно сообщить о произошедшем в полицию.
«Будьте бдительны и помните, что настоящие банки никогда не просят переводить деньги на какие-либо сторонние счета, а также не звонят клиентам с сообщениями о подозрительных операциях от имени несуществующих организаций!» — напомнили в ГУ МВД по Самарской области.
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