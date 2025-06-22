Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Серове

В многоэтажном доме в Серове произошел газовый взрыв. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
В результате инцидента пострадали четыре человека, 240 жителям дома пришлось эвакуироваться. Отмечается, что в доме повреждены чердачное повреждение и квартира.
— Сотрудники МЧС России проводят разбор строительных конструкций, — передает Telegram-канал ведомства.
Другой случай произошел утром 21 мая, когда в жилом доме в Ставрополе произошел взрыв газа. Повреждения получили четыре квартиры, одна из них полностью разрушена. Три человека пострадали. Возбуждено уголовное дело, юристы подчеркивают, что газифицировать такие высокие дома запрещено. Главное о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».