Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Серове

Другой случай произошел утром 21 мая, когда в жилом доме в Ставрополе произошел взрыв газа. Повреждения получили четыре квартиры, одна из них полностью разрушена. Три человека пострадали. Возбуждено уголовное дело, юристы подчеркивают, что газифицировать такие высокие дома запрещено. Главное о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».