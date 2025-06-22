Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Серове

В многоэтажном доме в Серове произошел газовый взрыв. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

В многоэтажном доме в Серове произошел газовый взрыв. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

В результате инцидента пострадали четыре человека, 240 жителям дома пришлось эвакуироваться. Отмечается, что в доме повреждены чердачное повреждение и квартира.

— Сотрудники МЧС России проводят разбор строительных конструкций, — передает Telegram-канал ведомства.

Другой случай произошел утром 21 мая, когда в жилом доме в Ставрополе произошел взрыв газа. Повреждения получили четыре квартиры, одна из них полностью разрушена. Три человека пострадали. Возбуждено уголовное дело, юристы подчеркивают, что газифицировать такие высокие дома запрещено. Главное о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».