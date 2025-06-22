Бастрыкин потребовал доклад после митинга 40 дольщиков в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал отчёт о ходе расследования уголовного дела в отношении застройщиков, обвиняемых в мошенничестве с дольщиками.
Поводом стал санкционированный митинг у театра «Глобус» в Новосибирске 21 июня, где около 40 пострадавших от действий компаний «Мегадом», «Малоэтажная Сибирь» и «Биш Хауз» потребовали защиты их прав.
«Расследование уголовных дел по фактам мошенничества в особо крупном размере продолжается, все обстоятельства будут тщательно проверены», — сообщили в пресс-службе СКР.
По данным ведомства, дела возбуждены не только в Новосибирской области, но и в Алтайском крае. Ранее, в январе 2025 года, дольщики уже проводили пикет в центре города, обращая внимание на проблемы в сфере индивидуального жилищного строительства.
Конфликт вокруг застройщиков тянется с 2024 года: основатель «Мегадома» Евгений Мельников умер в СИЗО, а руководитель «Малоэтажной Сибири» Иван Заикин находится под домашним арестом.
Финансовые показатели компаний свидетельствуют о значительных убытках, при этом клиенты утверждают, что фирмы рекомендовали им банки при оформлении ипотеки.
Вопрос защиты прав дольщиков ИЖС обсуждался в Госдуме, но конкретных решений пока не принято. Расследование продолжается.