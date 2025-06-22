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Иран атаковал стратегические цели в Израиле после бомбежки США

В числе целей утренней атаки Ирана на Израиль стали аэропорт, центр биологических исследований и военные базы. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции.

Иран ответил Израилю за ночные атаки США.

В числе целей утренней атаки Ирана на Израиль стали аэропорт, центр биологических исследований и военные базы. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции.

«Ракеты были нацелены на аэропорт Бен-Гурион, центры биологических исследований, военные базы и центры командования и управления», — сообщили в КСИР. Сообщение приводит Al Mayadeen.

В ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В ответ на атаку Иран выпустил ракеты по Израилю. Последствия ударов попали на видео.