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Под Симферополем столкнулись ВАЗ и Suzuki: пострадал один человек

В ДТП с Suzuki в Симферопольском районе Крыма пострадал водитель ВАЗа.

Источник: Госавтоинспекция Крыма

В субботу, 21 июня, в Симферопольском районе Крыма столкнулись ВАЗ и Suzuki, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 18.30. Мужчина 1976 года рождения ехал за рулем ВАЗа по автодороге Симферополь — Евпатория со стороны Школьного в сторону Родникового. На правом закруглении дороги водитель не справился с управлением. ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в Suzuki. За рулем иномарки находился водитель 1965 года рождения. Далее отечественный автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В дорожной полиции добавили, что обстоятельства аварии выясняются.