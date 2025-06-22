Под Симферополем столкнулись ВАЗ и Suzuki: пострадал один человек

Авария произошла в 18.30. Мужчина 1976 года рождения ехал за рулем ВАЗа по автодороге Симферополь — Евпатория со стороны Школьного в сторону Родникового. На правом закруглении дороги водитель не справился с управлением. ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в Suzuki. За рулем иномарки находился водитель 1965 года рождения. Далее отечественный автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.