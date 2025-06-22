Под Симферополем столкнулись ВАЗ и Suzuki: пострадал один человек

В субботу, 21 июня, в Симферопольском районе Крыма столкнулись ВАЗ и Suzuki, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Авария произошла в 18.30. Мужчина 1976 года рождения ехал за рулем ВАЗа по автодороге Симферополь — Евпатория со стороны Школьного в сторону Родникового. На правом закруглении дороги водитель не справился с управлением. ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в Suzuki. За рулем иномарки находился водитель 1965 года рождения. Далее отечественный автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
В дорожной полиции добавили, что обстоятельства аварии выясняются.