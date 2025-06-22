В Армянске на пожаре в квартире погиб человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. В городе Армянск на севере Крыма на пожаре в многоквартирном доме погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома.
«На пожаре в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома погиб один человек, четыре человека спасены, двоих эвакуировали», — сказано в сообщении.
Площадь пожара составила 12 квадратных метров, уточнили в республиканском Главке МЧС.
Также добавили, что 21 июня пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым выезжали на 23 пожара. 16 из них — возгорание сухой растительности, подчеркнули спасатели.
Ранее в субботу спасатели потушили горящую растительность в Севастополе.
Огонь вспыхнул около 14 часов дня в районе улицы Благодатная. По данным спасателей, загорелась сухая трава, после чего огонь перекинулся на кустарники. Пожар был локализован на площади тысяча квадратных метров.