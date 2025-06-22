В результате хлопка бытового газа в Серове пострадал ребенок

В результате хлопка бытового газа в Серове Свердловской области пострадал ребенок. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
«В результате инцидента пострадали несколько граждан, в том числе один ребенок. Все они доставлены в больницу для оказания необходимые места помощи», — сообщили в профильном ведомстве.
ЧП произошло в воскресенье, 22 июня. По предварительным данным, пострадало четыре человека, они госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. По данным медиков, у него зафиксировано 50% ожогов тела. Его готовятся доставить в Екатеринбург санавиацией.
Жители этого дома эвакуированы. Создан также пункт временного размещения. На место прибыли все оперативные службы.
Как KP.RU писал ранее, 21 мая в одном из многоэтажных домов в Ставрополе произошел взрыв, по предположительным данным, газа. В жилом здании выбило стекла, также повреждены стоящие во дворе автомобили.