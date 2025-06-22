В результате хлопка бытового газа в Серове пострадал ребенок

ЧП произошло в воскресенье, 22 июня. По предварительным данным, пострадало четыре человека, они госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. По данным медиков, у него зафиксировано 50% ожогов тела. Его готовятся доставить в Екатеринбург санавиацией.