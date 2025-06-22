После утечки 16 миллиардов учетных записей интернет-пользователям рекомендовали сменить пароли

The Guardian приводит утверждения Боба Дьяченко, украинского специалиста по кибербезопасности, участвовавшего в исследовании, который сказал, что наборы данных стали временно доступны после того, как были некачественно сохранены на удаленных серверах, а затем были снова удалены. Дьяченко утверждает, что ему удалось загрузить файлы и что он попытается связаться с частными лицами и компаниями, которые подверглись риску: «Конечно, это займет некоторое время, потому что это огромный объем данных».