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В Ленобласти водитель Mazda разбился в кювете

Мужчина не справился с управлением на трассе вне населенного пункта.

В Приозерском районе Ленинградской области водитель автомобиля скончался в аварии на трассе.

Трагедия произошла утром 21 июня. 27-летний житель Северной столицы передвигался на автомобиле Mazda по шоссе «Дорога Котова — Мичуринское».

В какой-то момент мужчина не справился с управлением и на левом закруглении дороги вылетел в кювет, где в последствии врезался в дерево, сообщает 78.ru.

Из-за полученных травм водитель скончался на месте еще до приезда помощи. По факту произошедшего проводится проверка для установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее автомобилист на Audi устроил гонки в Петербурге, но не справился с управлением и влетел в автобусную остановку. Мужчина, ожидавший в этот момент транспорт, был госпитализирова.