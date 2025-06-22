В Ленобласти водитель Mazda разбился в кювете

В Приозерском районе Ленинградской области водитель автомобиля скончался в аварии на трассе.
Трагедия произошла утром 21 июня. 27-летний житель Северной столицы передвигался на автомобиле Mazda по шоссе «Дорога Котова — Мичуринское».
В какой-то момент мужчина не справился с управлением и на левом закруглении дороги вылетел в кювет, где в последствии врезался в дерево, сообщает 78.ru.
Из-за полученных травм водитель скончался на месте еще до приезда помощи. По факту произошедшего проводится проверка для установления всех обстоятельств инцидента.
Ранее автомобилист на Audi устроил гонки в Петербурге, но не справился с управлением и влетел в автобусную остановку. Мужчина, ожидавший в этот момент транспорт, был госпитализирова.