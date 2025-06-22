За сутки мошенники обманули жителей Башкирии почти на 6 млн рублей

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали шесть фактов мошенничества и шесть случаев кражи средств с банковских карт, общий ущерб составил около 6 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.
В отдел полиции № 7 по Уфе обратился 74-летний местный житель. В течение двух дней неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Пенсионного фонда и Федерального казначейства, звонили ему через мессенджер. Под предлогом переноса данных в электронный вариант, сохранения средств и предотвращения мошенничества они убедили пенсионера перевести более 1 млн рублей личных средств на указанные аферистами банковские счета. Следственное подразделение отдела полиции возбудило по данному факту уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Еще два крупных мошенничества произошли в Альшеевском районе.
В отдел полиции обратилась местная жительница 1957 года рождения. Более двух недель она общалась с неизвестными, которые представлялись сотрудниками инвестиционной компании. Они убедили женщину перевести более 1,6 млн рублей на неизвестные банковские счета под предлогом получения прибыли, из которых 1,29 млн рублей принадлежали ей, более 400 тысяч -ее супругу.
Еще одна жительница района 1967 года рождения отправила лжеинвесторам 1,55 млн рублей, из которых только 25 тысяч были личными накоплениями, остальные она взяла в кредит.
По данным фактам возбудили уголовные дела о мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ).