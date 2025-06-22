За сутки мошенники обманули жителей Башкирии почти на 6 млн рублей

В отдел полиции обратилась местная жительница 1957 года рождения. Более двух недель она общалась с неизвестными, которые представлялись сотрудниками инвестиционной компании. Они убедили женщину перевести более 1,6 млн рублей на неизвестные банковские счета под предлогом получения прибыли, из которых 1,29 млн рублей принадлежали ей, более 400 тысяч -ее супругу.