«История не про футбол»: Адвокат владельца «Торпедо» прокомментировал его арест

Добровинский — о задержании Соболева. Видео © Life.ru.
Сославшись на материалы, адвокат рассказал, что некий футбольный судья сообщил, что к нему в марте обратился директор «Торпедо» Валерий Скородумов, якобы предложивший деньги в обмен на благосклонность к команде во время матчей. Арбитр отказался, но, по его словам, функционер отказ не принял, а посему ещё два раза попытался его уговорить. У Добровинского к ситуации возник ряд вопросов.
«Каким надо быть сумасшедшим, что если тебе отказали один раз, ты возвращаешься к этому же судье и предлагаешь ему вновь взять деньги. Второй вопрос: почему судья с самого начала не сообщил об этом в правоохранительные органы?», — недоумевает адвокат.
В материалах дела помимо прочего были приведены две бумаги, которые свидетельствуют о том, что Соболева преследуют на Украине, поскольку он выделяет деньги на постройку домов для российских военнослужащих. В связи с этим Добровинский удивился аргументу следствия о необходимости арестовать Соболева, так как он может скрыться на Украине.
Адвокат полагает, что арест предпринимателя продиктован совсем не футбольными причинами.
«Эта история совсем не про футбол, эта история — про деньги. Мы будем выяснять, потому что к футболу это имеет мало отношения. Мы будем обжаловать это решение и сделаем всё, чтобы это дело было закончено и развалено на стадии следствия. Для меня этого дела нет. Есть шуточная, придуманная ситуация, по которой сегодня задержаны три человека», — заключил Добровинский.
Ранее LIfe.ru рассказывал, что владелец ФК «Торпедо» Леонид Соболев был арестован по делу о подкупе футбольного судьи. При этом свою вину он, как и другие фигуранты, признавать не стал. Его адвокат указывал, что у его подзащитного есть «серьёзные враги», которые и строят ему козни. Также по делу проходят директор «Торпедо» Скородумов и бухгалтер клуба Ирина Волкова.
По итогам прошлого сезона «Торпедо» вышло из Первой лиги в РПЛ. Теперь же, в связи с арестом Соболева, СМИ сообщают, что место чёрно-белых в элитном дивизионе российского футбола может достаться «Оренбургу», занявшему 15-е место в прошлом сезоне.