«История не про футбол»: Адвокат владельца «Торпедо» прокомментировал его арест

«Эта история совсем не про футбол, эта история — про деньги. Мы будем выяснять, потому что к футболу это имеет мало отношения. Мы будем обжаловать это решение и сделаем всё, чтобы это дело было закончено и развалено на стадии следствия. Для меня этого дела нет. Есть шуточная, придуманная ситуация, по которой сегодня задержаны три человека», — заключил Добровинский.