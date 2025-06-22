Жители Кашарского района обнаружили обломки сбитого БПЛА

Официальных данных о том, как беспилотник оказался в этом районе, и насколько он опасен, пока нет. Не исключена версия, что БПЛА рухнул во время последней атаки на Ростовскую область, которая случилась в ночь на 20 июня. Напомним, тогда стало известно, что вражеские беспилотники перехватили и уничтожили на севере области — в Шолоховском и Кашарском районах.