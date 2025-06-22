Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Кашарского района обнаружили обломки сбитого БПЛА

На место происшествия вызвали сапёров.

Источник: кадр видео

Жители Кашарского района Ростовской области обнаружили обломки беспилотника накануне, 21 июня. Об инциденте очевидцы сообщили в соцсетях.

Как утверждают местные жители, перед происшествием они не слышали никаких шумов, например, гул или громкого треска. На место обнаружения осколков вызвали сапёров. До их прибытия территорию оцепили.

Официальных данных о том, как беспилотник оказался в этом районе, и насколько он опасен, пока нет. Не исключена версия, что БПЛА рухнул во время последней атаки на Ростовскую область, которая случилась в ночь на 20 июня. Напомним, тогда стало известно, что вражеские беспилотники перехватили и уничтожили на севере области — в Шолоховском и Кашарском районах.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше