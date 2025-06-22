Жители Кашарского района обнаружили обломки сбитого БПЛА

Жители Кашарского района Ростовской области обнаружили обломки беспилотника накануне, 21 июня. Об инциденте очевидцы сообщили в соцсетях.
Как утверждают местные жители, перед происшествием они не слышали никаких шумов, например, гул или громкого треска. На место обнаружения осколков вызвали сапёров. До их прибытия территорию оцепили.
Официальных данных о том, как беспилотник оказался в этом районе, и насколько он опасен, пока нет. Не исключена версия, что БПЛА рухнул во время последней атаки на Ростовскую область, которая случилась в ночь на 20 июня. Напомним, тогда стало известно, что вражеские беспилотники перехватили и уничтожили на севере области — в Шолоховском и Кашарском районах.
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