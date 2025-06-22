Администрация Трампа готовится к силовому ответу Ирана после бомбежки

По словам источников, на данный момент нет ясности, будут ли возможные действия Ирана направлены против объектов за пределами страны, на территории самой республики или одновременно по нескольким направлениям. Ранее США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В Иране атаку США по объектам на территории страны подтвердили.