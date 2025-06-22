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В Невском районе Петербурга мужчина ударом ножа отправил жену в больницу

В Невском районе Петербурга мужчина ударом ножа отправил жену в больницу.

Источник: ГУ МВД

Вечером 21 июня в полицию Невского района поступило сообщение от жительницы улицы Прибрежной о том, что её муж нанёс ей удар ножом. Об этом сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.

Сигнал поступил через систему 112 в 21:25. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции и следственно-оперативная группа. В квартире дома была обнаружена 51-летняя женщина с ножевым ранением груди.

Рядом находился предполагаемый нападавший — 44-летний муж пострадавшей. По предварительным данным, в ходе внезапно возникшего конфликта во время совместного распития спиртного он ударил её кухонным ножом.

Женщина была срочно госпитализирована в тяжёлом состоянии в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. На месте изъяты два ножа и следы пальцев. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на рассмотрении.

Ранее «МК в Питере» писал, что петербуржец и трое мигрантов из Таджикистана выясняли отношения на парковке в Кудрово с применением ножа и перцового баллончика.