Жуткое ДТП в Челябинске: погиб 29-летний мужчина, от машины осталась груда металла

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Металлургическом районе.
Все произошло ночью 22 июня. В районе дома 21-А по улице Аральская водитель Subaru Impreza, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на стоявший автомобиль «ГАЗель», далее влетел в электроопору, затем иномарка опрокинулась.
В итоге мужчина 1996 года рождения от полученных травм скончался на месте.
На место происшествия выезжал врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД по Челябинску Олег Жиляев.
Все обстоятельства трагедии устанавливает следственно-оперативная группа полиции.