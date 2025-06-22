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Жуткое ДТП в Челябинске: погиб 29-летний мужчина, от машины осталась груда металла

Жуткое ДТП в Челябинске: погиб 29-летний мужчина, от машины осталась груда металла, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Металлургическом районе.

Все произошло ночью 22 июня. В районе дома 21-А по улице Аральская водитель Subaru Impreza, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на стоявший автомобиль «ГАЗель», далее влетел в электроопору, затем иномарка опрокинулась.

В итоге мужчина 1996 года рождения от полученных травм скончался на месте.

На место происшествия выезжал врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД по Челябинску Олег Жиляев.

Все обстоятельства трагедии устанавливает следственно-оперативная группа полиции.