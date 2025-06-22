Жуткое ДТП в Челябинске: погиб 29-летний мужчина, от машины осталась груда металла

Все произошло ночью 22 июня. В районе дома 21-А по улице Аральская водитель Subaru Impreza, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на стоявший автомобиль «ГАЗель», далее влетел в электроопору, затем иномарка опрокинулась.