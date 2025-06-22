В аэропорту Кишинева задержали представителей оппозиции, вернувшихся с ПМЭФ

«Чтобы стать врагом номер один для Майи Санду и партии ПДС (правящей партии “Действие и солидарность”), достаточно совершить деловую поездку за границу, провести важные встречи для укрепления внешнеэкономических связей Молдовы, поддержать соотечественников за рубежом и вернуться домой. Но по возвращении в Кишинёв вас могут задержать на несколько часов и оказать давление, оправдывая это необходимостью дополнительных проверок. Именно так поступили со мной и моими коллегами по блоку “Победа”, — написал Боля в своём Telegram-канале.