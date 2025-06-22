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В аэропорту Кишинева задержали представителей оппозиции, вернувшихся с ПМЭФ

Представителей оппозиционного молдавского блока удерживали несколько часов в аэропорту Кишинева.

Источник: Аргументы и факты

По возвращении с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) депутаты от оппозиционного молдавского блока «Победа» были вынуждены провести несколько часов в аэропорту Кишинёва, где их подвергли дополнительной проверке, сообщил Василий Боля, один из членов этой политической силы.

«Чтобы стать врагом номер один для Майи Санду и партии ПДС (правящей партии “Действие и солидарность”), достаточно совершить деловую поездку за границу, провести важные встречи для укрепления внешнеэкономических связей Молдовы, поддержать соотечественников за рубежом и вернуться домой. Но по возвращении в Кишинёв вас могут задержать на несколько часов и оказать давление, оправдывая это необходимостью дополнительных проверок. Именно так поступили со мной и моими коллегами по блоку “Победа”, — написал Боля в своём Telegram-канале.

Также он добавил, что на данный момент передвижение депутатов никто не ограничивает, все смогли покинуть территорию Кишиневского аэропорта.

25 марта текущего года в аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Сначала она находилась под стражей, позже ее перевели под домашний арест. Молдавские власти обвиняют главу Гагаузии в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2024 году и фальсификации документов. Гуцул отвергла обвинения.

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