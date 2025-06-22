В Башкирии в ДТП с автобусом погибли пассажиры «Лады Калины»

По информации ГАИ Башкирии, ДТП произошло сегодня ночью в Дуванском районе на 93 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. Предварительно, 56-летний местный житель за рулём «Лада Калина» в услових дождя столкнулся со встречным автобусом Yutong, под управлением 61-летнего жителя Белокатайского района.