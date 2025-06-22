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В Башкирии в ДТП с автобусом погибли пассажиры «Лады Калины»

По факту ДТП начато разбирательство.

Источник: ГАИ РБ

По информации ГАИ Башкирии, ДТП произошло сегодня ночью в Дуванском районе на 93 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. Предварительно, 56-летний местный житель за рулём «Лада Калина» в услових дождя столкнулся со встречным автобусом Yutong, под управлением 61-летнего жителя Белокатайского района.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы, два его пассажира, мужчины в возрасте 60 и 35 лет скончались до приезда скорой медицинской помощи.

Известно, что оба водителя были трезвые. Автобус двигался с Большеустьикинское в Месягутово без пассажиров.