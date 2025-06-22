Полиция начала проверку из-за казанца, открывшего стрельбу по соседям во дворе

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, мужчина сделал замечание троим казанцам, распивавшим алкоголь во дворе. В результате словесной перепалки возникла потасовка. В какой-то момент казанец, сделавший замечание, выстрелил вверх из сигнального пистолета.