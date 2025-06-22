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В Наманганской области задержаны налётчики, которые планировали серию разбойных нападений на предпринимателей

Vaib.uz (Узбекистан. 22 июня). Двое жителей города Чуст (38 лет и 41 год) решили заняться криминальным бизнесом: в их планы входили ночные налёты на дома местных предпринимателей с целью похищения крупных сумм денег.

Первой их целью стал житель Папского района, известный как успешный предприниматель. Один из злоумышленников узнал, что в его доме хранится 80 тысяч долларов. Вместе с сообщником они заранее составили план, договорились о действиях и приступили к подготовке к нападению.

Ночью 16 июня, около двух часов, преступники сняли государственные номерные знаки с автомобиля Damas, чтобы не быть опознанными, и прибыли в Папский район. Взломав двери дома, они проникли внутрь и начали вскрывать сейф с деньгами. Однако налётчики, видимо, не заметили сигнализацию, установленную в доме.

Сработавший сигнал тревоги привёл к молниеносному прибытию сотрудников оперативных и специальных служб. Преступники были задержаны на месте с поличным, прямо в момент вскрытия сейфа.

Как выяснилось в ходе расследования, задержанные не собирались останавливаться на одном эпизоде — они уже готовились к другим разбойным нападениям. Благодаря быстрым и слаженным действиям силовиков удалось не только задержать налётчиков, но и предотвратить другие особо тяжкие преступления, которые они планировали.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.