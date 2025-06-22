Предполагаемыми причинами хлопка газа в России объявлены чайник и беспечность

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сказал, что перед хлопком газа в городе Серов Свердловской области мужчина, по предварительным данным, почувствовал запах бытового газа у плиты, но поставил чайник.
При хлопке пострадали мужчина и трое жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.
Были повреждены чердачное перекрытие дома и квартира. Проводится разбор конструкций. В ликвидации последствий задействованы 29 специалистов и 9 единиц техники.
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