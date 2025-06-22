Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предполагаемыми причинами хлопка газа в России объявлены чайник и беспечность

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сказал, что перед хлопком газа в городе Серов Свердловской области мужчина, по предварительным данным, почувствовал запах бытового газа у плиты, но поставил чайник.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сказал, что перед хлопком газа в городе Серов Свердловской области мужчина, по предварительным данным, почувствовал запах бытового газа у плиты, но поставил чайник.

При хлопке пострадали мужчина и трое жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.

Были повреждены чердачное перекрытие дома и квартира. Проводится разбор конструкций. В ликвидации последствий задействованы 29 специалистов и 9 единиц техники.

Читайте материал: «Центр химзащиты Кувейта рассказал об уровне радиации после ударов США по Ирану».