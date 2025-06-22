На базе ВВС вражеской страны арестован подозреваемый в подготовке теракта

Британский подданный арестован по подозрению в терроризме и шпионаже на базе Королевских ВВС на оккупированной британцами части территории Кипра. Мужчина, предположительно, следил за королевскими ВВС в Акротири и, согласно сообщениям, планировал предстоящий теракт.
Британец был арестован по подозрению в шпионаже и терроризме на Кипре, пишет The Guardian.
По сообщениям местных СМИ, он якобы наблюдал за базой Королевских ВВС Акротири на острове и подозревается в связях с иранским Корпуском стражей исламской революции.
Расположенная на аннексированной британцами части Кипра база Королевских ВВС Акротири — самая важная авиабаза Великобритании для операций на Ближнем Востоке. Теоретически предполагалось, что США могут попросить Лондон дать им использовать эту базу для дозаправки самолетов, чтобы помочь истребителям и бомбардировщикам наносить удары по целям на Ближнем Востоке.
Сайт Philenews сообщил, что мужчина был арестован в пятницу после того, как стало известно, что он якобы планировал предстоящий теракт.
Как пишет Daily Mail, этот человек был арестован антитеррористическим подразделением Кипра после получения информации о том, что он планировал неминуемый теракт, от сотрудничающей с ним иностранной службы, утверждают источники. Сообщается, что еще два ареста, связанных с этим делом, были произведены в Великобритании в ходе операции, в которой участвовали разведывательные службы, Европол и Интерпол. Сообщается, что в квартире мужчины были обнаружены фотоаппаратура, заметки, компьютеры, три мобильных телефона и профессиональные штативы с телеобъективами. Он был заключен под стражу на восемь дней, пока на средиземноморском острове проводилось расследование. Кипрские новостные источники сообщили, что он был арестован в пригороде Закаки прибрежной туристической точки Лимассола, недалеко от британской базы, где, как предполагается, у него есть квартира.
В субботу мужчина предстал перед окружным судом, который постановил задержать его на восемь дней в ожидании расследования, сообщает Reuters. Полиция сообщила информационному агентству, что не будет раскрывать дальнейших подробностей, ссылаясь на национальную безопасность.
Утверждается, что он жил в квартире в Закаки, Лимассол, недалеко от Акротири, и был замечен возле базы с фотоаппаратом с длинным объективом и тремя мобильными телефонами.
Также утверждается, что подозреваемый с середины апреля вел наблюдение за кипрской авиабазой имени Андреаса Папандреу, расположенной в западном регионе Пафоса, сообщает новостной портал ANT1.
Местные СМИ предположили, что он был азербайджанцем, но Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что они работают с властями над арестом британца.
Представитель британского министерства иностранных дел сказал: «Мы находимся в контакте с властями Кипра по поводу ареста британца».
Безопасность на базах ВВС Великобритании находится под пристальным вниманием после того, как протестующие сторонники Палестины проникли на базу Брайз Нортон в Оксфордшире и повредили два самолета.
Кипр расположен очень близко к Ближнему Востоку и в последние дни используется в качестве транзитного пункта для людей, покидающих регион или направляющихся в него на фоне конфликта между региональными врагами Израилем и Ираном, который разразился 13 июня. Преступления, связанные с терроризмом, на острове происходят очень редко.