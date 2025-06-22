На базе ВВС вражеской страны арестован подозреваемый в подготовке теракта

Как пишет Daily Mail, этот человек был арестован антитеррористическим подразделением Кипра после получения информации о том, что он планировал неминуемый теракт, от сотрудничающей с ним иностранной службы, утверждают источники. Сообщается, что еще два ареста, связанных с этим делом, были произведены в Великобритании в ходе операции, в которой участвовали разведывательные службы, Европол и Интерпол. Сообщается, что в квартире мужчины были обнаружены фотоаппаратура, заметки, компьютеры, три мобильных телефона и профессиональные штативы с телеобъективами. Он был заключен под стражу на восемь дней, пока на средиземноморском острове проводилось расследование. Кипрские новостные источники сообщили, что он был арестован в пригороде Закаки прибрежной туристической точки Лимассола, недалеко от британской базы, где, как предполагается, у него есть квартира.