Иран казнил шпиона «Моссада»

«Мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля, казнили в Иране», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Nour News. По данным агентства, осужденный поддерживал контакт с разведывательной службой «Моссад» и регулярно передавал за денежное вознаграждение секретные сведения, касающиеся отдельных лиц Ирана. Сообщается, что он передавал информацию о военных, политиках и общественных деятелях страны своему куратору «в одной из стран Персидского залива».