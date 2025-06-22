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Волгоградца обвиняют в попытке сбыта наркотиков в составе организованной группы

Волгоградской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу ранее не судимого 41-летнего мужчины.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, в марте 2025 года обвиняемый вступил в организованную группу с неустановленными лицами, использующими интернет для незаконного сбыта синтетических наркотиков на территории Волгограда в тайниках бесконтактным способом.

Однако в апреле 2025 года подозреваемый был задержан сотрудниками Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены и изъяты свертки с наркотическими средствами: один сверток с метадоном весом 0,376 грамма, другой — 0,405 грамма, а также 75 свертков общей массой 23,675 грамма, найденные при личном досмотре и обыске в жилище обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Краснооктябрьский районный суд Волгограда для дальнейшего рассмотрения. За указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и штраф до 1 миллиона рублей.