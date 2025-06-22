Волгоградца обвиняют в попытке сбыта наркотиков в составе организованной группы

Однако в апреле 2025 года подозреваемый был задержан сотрудниками Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены и изъяты свертки с наркотическими средствами: один сверток с метадоном весом 0,376 грамма, другой — 0,405 грамма, а также 75 свертков общей массой 23,675 грамма, найденные при личном досмотре и обыске в жилище обвиняемого.