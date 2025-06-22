Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Курской трассе в Воронежской области столкнулись два автомобиля

Утром 21 июня, около 9 часов, на Курской трассе в Семилукском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает ГУ МЧС России по Воронежской области.

Источник: Аргументы и факты

Дежурный расчёт пожарно-спасательной части № 55 прибыл на место аварии незамедлительно. По предварительным данным ПСЧ, в аварии столкнулись два автомобиля — «Газель» и Skoda. К сожалению, в результате ДТП пострадал один человек. Пока неизвестно, что именно стало причиной столкновения — человеческий фактор, техническая неисправность или дорожные условия.

Сотрудники МЧС напоминают водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не терять бдительности за рулём. В случае экстренной ситуации звоните по номерам 112 или 101.