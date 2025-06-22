На Курской трассе в Воронежской области столкнулись два автомобиля

Дежурный расчёт пожарно-спасательной части № 55 прибыл на место аварии незамедлительно. По предварительным данным ПСЧ, в аварии столкнулись два автомобиля — «Газель» и Skoda. К сожалению, в результате ДТП пострадал один человек. Пока неизвестно, что именно стало причиной столкновения — человеческий фактор, техническая неисправность или дорожные условия.