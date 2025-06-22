Глава СКР ждет доклад по делу об избиении мужчины подростком в Воронеже

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Михаилу Селюкову доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту избиения мужчины подростком у автобусной остановки в Воронеже.