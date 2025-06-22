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Глава СКР ждет доклад по делу об избиении мужчины подростком в Воронеже

Бастрыкину сообщат о ходе расследования уголовного дела.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Михаилу Селюкову доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту избиения мужчины подростком у автобусной остановки в Воронеже.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. Следственными органами СК России по Воронежской области было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СКР намерен лично контролировать ход расследования и получить подробную информацию об установленных обстоятельствах произошедшего.