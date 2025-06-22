В Самарской области 8 человек пострадали в результате 4 дорожных аварий 21 июня

Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области предоставила статистику дорожно-транспортных происшествий, которые были зарегистрированы за минувшие сутки. По данным правоохранителей 21 июня в регионе произошло 4 ДТП, в которых пострадали 8 человек.
Одна из аварий случилась в Красноярском районе. Там, на 1-м километре трассы «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» автомобиль Lexus ES 250, который двигался в сторону Тольятти, вылетел на встречку. Произошло столкновение с «Шевроле Нивой». 36-летний водитель иномарки и 42-летняя водитель отечественного авто госпитализированы.
В Кировском районе Самары произошло тройное ДТП. В 19:55 дорожная комбинированная машина МКДУ на базе КАМАЗа двигалась по Ракитовскому шоссе. За рулем грузовика находился 52-летний водитель. На перекрестке, возле дома № 2, МКДУ наехал на «Гранту», которая столяла на запрещающем сигнале светофора. От удара легковушку, за рулем которой находилась 37-летняя женщина, отбросило на BMW Х1. Водителю «Гранты» назначили амбулаторное лечение.
В общей сложности сотрудники ГАИ за минувшие сутки зарегистрировали 316 нарушений правил дорожного движения на территории Самарской области.
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