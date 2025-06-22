В Самарской области 8 человек пострадали в результате 4 дорожных аварий 21 июня

В Кировском районе Самары произошло тройное ДТП. В 19:55 дорожная комбинированная машина МКДУ на базе КАМАЗа двигалась по Ракитовскому шоссе. За рулем грузовика находился 52-летний водитель. На перекрестке, возле дома № 2, МКДУ наехал на «Гранту», которая столяла на запрещающем сигнале светофора. От удара легковушку, за рулем которой находилась 37-летняя женщина, отбросило на BMW Х1. Водителю «Гранты» назначили амбулаторное лечение.