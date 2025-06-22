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Верховный суд Татарстана отложил жалобу АО «Петрус» на арест имущества

Следующее заседание назначено на 15 июля.

Верховный суд Татарстана перенес рассмотрение апелляционной жалобы АО «Петрус» на арест имущества, наложенный по делу с потерпевшей стороной ПАО «Татнефть», сообщает пресс-служба суда.

Представители АО «Петрус» попросили вернуть изъятые во время обысков документы. Они утверждают, что материалы подтверждают отсутствие связей компании с фигурантами дела и указывают на реального владельца, не причастного к уголовному делу.

АО «Петрус» возражало против присутствия журналистов, но суд отклонил их просьбу. Представители «Татнефти» и прокуратуры не возражали против запроса документов. Суд вызвал следователя для разъяснений. Следующее заседание назначено на 15 июля 2025 года.

Напомним, Арбитражный суд Татарстана прекратил дело о продаже ТРЦ «Южный» за 3 млрд рублей. Истец неожиданно отказался от своих требований.