Верховный суд Татарстана отложил жалобу АО «Петрус» на арест имущества

Верховный суд Татарстана перенес рассмотрение апелляционной жалобы АО «Петрус» на арест имущества, наложенный по делу с потерпевшей стороной ПАО «Татнефть», сообщает пресс-служба суда.
Представители АО «Петрус» попросили вернуть изъятые во время обысков документы. Они утверждают, что материалы подтверждают отсутствие связей компании с фигурантами дела и указывают на реального владельца, не причастного к уголовному делу.
АО «Петрус» возражало против присутствия журналистов, но суд отклонил их просьбу. Представители «Татнефти» и прокуратуры не возражали против запроса документов. Суд вызвал следователя для разъяснений. Следующее заседание назначено на 15 июля 2025 года.
Напомним, Арбитражный суд Татарстана прекратил дело о продаже ТРЦ «Южный» за 3 млрд рублей. Истец неожиданно отказался от своих требований.