СКР проверит информацию о врачебной ошибке при родах на Кубани

Поводом для вмешательства руководства ведомства стало обращение в социальной сети с просьбой ускорить проведение экспертизы, назначенной год назад. По данным обращения, при родах жительницы Краснодарского края врачи допустили нарушения в оказании медицинской помощи, что привело к ухудшению ее состояния здоровья и необходимости длительного лечения.