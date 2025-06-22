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СКР проверит информацию о врачебной ошибке при родах на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью жительнице Краснодарского края во время родов. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Поводом для вмешательства руководства ведомства стало обращение в социальной сети с просьбой ускорить проведение экспертизы, назначенной год назад. По данным обращения, при родах жительницы Краснодарского края врачи допустили нарушения в оказании медицинской помощи, что привело к ухудшению ее состояния здоровья и необходимости длительного лечения.

Следственные органы СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В СЭЦ СК России проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.