СКР проверит информацию о врачебной ошибке при родах на Кубани

Поводом для вмешательства руководства ведомства стало обращение в социальной сети с просьбой ускорить проведение экспертизы, назначенной год назад. По данным обращения, при родах жительницы Краснодарского края врачи допустили нарушения в оказании медицинской помощи, что привело к ухудшению ее состояния здоровья и необходимости длительного лечения.
Следственные органы СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В СЭЦ СК России проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.