Жители центра Ростова остались без электричества утром 22 июня

Утром 22 июня жители центральной части Ростова остались без электроэнергии. Причиной отключения света стало технологическое нарушение в сети 6 кВ, сообщили в «Донэнерго».
Технический сбой привёл к частичному отключению света в домах, расположенных на Красноармейской, Халтуринском, Доломановском, Соборном, Максима Горького, Будённовском.
Когда электричество вернётся в дома ростовчан, в компании не сообщили.
Ранее стало известно, что с 1 июля на Дону изменятся тарифы на электроэнергию. Городские жители будут платить 5,90 ₽/кВтч в пределах социальной нормы и 8,24 ₽/кВтч сверх неё.