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Жители центра Ростова остались без электричества утром 22 июня

Виной тому — технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации.

Источник: Reuters

Утром 22 июня жители центральной части Ростова остались без электроэнергии. Причиной отключения света стало технологическое нарушение в сети 6 кВ, сообщили в «Донэнерго».

Технический сбой привёл к частичному отключению света в домах, расположенных на Красноармейской, Халтуринском, Доломановском, Соборном, Максима Горького, Будённовском.

Когда электричество вернётся в дома ростовчан, в компании не сообщили.

Ранее стало известно, что с 1 июля на Дону изменятся тарифы на электроэнергию. Городские жители будут платить 5,90 ₽/кВтч в пределах социальной нормы и 8,24 ₽/кВтч сверх неё.