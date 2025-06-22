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В Тольятти 22 июня спасли косулю, заплывшую на набережную

Животное не могло выбраться из воды, его вызволили спасатели с лодки.

Источник: ТГ-канал Ильи Сухих

Утром 22 июня на набережной в 8 квартале Тольятти спасли косулю, которая заплыла в город и оказалась в опасности. Животное заметили местные жители — оно не могло самостоятельно выбраться на берег и паниковало. Очевидцы обратились в службу спасения, позвонив по номеру 112.

На место оперативно прибыли сотрудники Центра гражданской защиты. С помощью лодки они аккуратно поймали косулю и обеспечили ей безопасность. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Тольятти Илья Сухих, поблагодарив спасателей за слаженную работу.

Сейчас животное передадут охотоведу, чтобы выпустить его обратно в естественную среду — в лес. Как отмечают специалисты, случаи, когда дикие животные, включая косуль, заплывают в Самару или Тольятти через Волгу, нередки. В городской среде они сталкиваются с множеством опасностей, поэтому важна быстрая реакция очевидцев и служб спасения.