В Тольятти 22 июня спасли косулю, заплывшую на набережную

Утром 22 июня на набережной в 8 квартале Тольятти спасли косулю, которая заплыла в город и оказалась в опасности. Животное заметили местные жители — оно не могло самостоятельно выбраться на берег и паниковало. Очевидцы обратились в службу спасения, позвонив по номеру 112.
На место оперативно прибыли сотрудники Центра гражданской защиты. С помощью лодки они аккуратно поймали косулю и обеспечили ей безопасность. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Тольятти Илья Сухих, поблагодарив спасателей за слаженную работу.
Сейчас животное передадут охотоведу, чтобы выпустить его обратно в естественную среду — в лес. Как отмечают специалисты, случаи, когда дикие животные, включая косуль, заплывают в Самару или Тольятти через Волгу, нередки. В городской среде они сталкиваются с множеством опасностей, поэтому важна быстрая реакция очевидцев и служб спасения.