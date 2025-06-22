В Тольятти 22 июня спасли косулю, заплывшую на набережную

Сейчас животное передадут охотоведу, чтобы выпустить его обратно в естественную среду — в лес. Как отмечают специалисты, случаи, когда дикие животные, включая косуль, заплывают в Самару или Тольятти через Волгу, нередки. В городской среде они сталкиваются с множеством опасностей, поэтому важна быстрая реакция очевидцев и служб спасения.