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Подростки на питбайке влетели в дерево под Гурьевском

В Гурьевском районе разбираются с ДТП, в результате которого пострадали семнадцатилетний водитель и его четырнадцатилетняя пассажирка.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

По данным областной Госавтоинспекции, авария случилась в субботу, 21 июня, около 15:00 на втором километре трассы Низовье — Константиновка. Юноша не справился с управлением на правом повороте: питбайк сорвался с траектории и ударился о придорожное дерево.

Оба школьника с травмами доставлены в больницу, сведений об их состоянии пока нет. Инспекторы устанавливают, имел ли водитель право управления и была ли техника технически исправна.

Ранее мы писали о том, что пешехода госпитализировали после аварии в Советске.