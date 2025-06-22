Подростки на питбайке влетели в дерево под Гурьевском

По данным областной Госавтоинспекции, авария случилась в субботу, 21 июня, около 15:00 на втором километре трассы Низовье — Константиновка. Юноша не справился с управлением на правом повороте: питбайк сорвался с траектории и ударился о придорожное дерево.
Оба школьника с травмами доставлены в больницу, сведений об их состоянии пока нет. Инспекторы устанавливают, имел ли водитель право управления и была ли техника технически исправна.
Ранее мы писали о том, что пешехода госпитализировали после аварии в Советске.