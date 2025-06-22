В пермском микрорайоне пропало электричество из-за грозы

Ещё одним последствие непогоды вечером 21 июня в Перми стали настоящие потопы на городских улицах. Так, в Мотовилихинском районе машины с трудом перемещались по некоторым дорогам, и не меньше десятка водителей потеряли автомобильные номера в «озере», образовавшемся на улице Уинской.