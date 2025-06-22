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В пермском микрорайоне пропало электричество из-за грозы

Короткое замыкание обесточило Верхнюю Курью.

Источник: AP 2024

Микрорайон Верхняя Курья в Перми на время остался без электричества после грозы вечером 21 июня, рассказали местные жители в соцсетях.

Очевидцы сообщили об отключении света около 21:40. В соцсетях появилось видео, снятое одним из жителей Верхней Курьи на улице 4-я линия — на нём видны искрящие линии высоковольтных передач и яркие вспышки на вершине одной из опор.

Позднее в экстренных службах подтвердили, что причиной отключения электроэнергии стало замыкание на 4-й линии. В течение часа энергоснабжение восстановили.

Ещё одним последствие непогоды вечером 21 июня в Перми стали настоящие потопы на городских улицах. Так, в Мотовилихинском районе машины с трудом перемещались по некоторым дорогам, и не меньше десятка водителей потеряли автомобильные номера в «озере», образовавшемся на улице Уинской.