Кузнец с судимостью снова оказался под стражей

Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу. В обоснование было указано, что Т. ранее уже привлекался к ответственности за особо тяжкое преступление, не имеет постоянного места жительства в Калининградской области и может скрыться от следствия или оказать давление на потерпевшего.