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Кузнец с судимостью снова оказался под стражей

В Калининграде турист из Челябинска отправлен под стражу по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю. Об этом сообщили в Ленинградском районном суде.

Источник: Freepik

По версии следствия, инцидент произошел ночью 18 июня 2025 года на Ленинском проспекте. 45-летний кузнец Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со случайным знакомым нанес ему не менее десяти ударов руками и ногами по телу и голове. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу. В обоснование было указано, что Т. ранее уже привлекался к ответственности за особо тяжкое преступление, не имеет постоянного места жительства в Калининградской области и может скрыться от следствия или оказать давление на потерпевшего.

Суд, изучив материалы дела, согласился с доводами следствия. Постановлением суда Т. заключён под стражу сроком до 19 августа 2025 года. Решение пока не вступило в законную силу.