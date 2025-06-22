Кузнец с судимостью снова оказался под стражей

По версии следствия, инцидент произошел ночью 18 июня 2025 года на Ленинском проспекте. 45-летний кузнец Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со случайным знакомым нанес ему не менее десяти ударов руками и ногами по телу и голове. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью.
Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу. В обоснование было указано, что Т. ранее уже привлекался к ответственности за особо тяжкое преступление, не имеет постоянного места жительства в Калининградской области и может скрыться от следствия или оказать давление на потерпевшего.
Суд, изучив материалы дела, согласился с доводами следствия. Постановлением суда Т. заключён под стражу сроком до 19 августа 2025 года. Решение пока не вступило в законную силу.