В Лиде милиция поймала белоруса, снимавшего видео под коротким платьем у девушки. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Отмечается, что в сети завирусилось видео, на котором белоруска сообщила: незнакомец на остановке снял у нее под платьем видео. Жительница Лиды ждала на остановке маршрутку и почувствовала, как рука стоящего рядом мужчины ныряет ей под юбку. Девушка не растерялась, достала телефон и сняла злоумышленника. После случившегося лидчанка написала заявление в милицию.
Сотрудники Лидского РОВД оперативно установили и задержали мужчину. Им оказался 36-летий житель Лиды. Задержанный свой поступок объяснил тем, что ему понравилась девушка в коротком платье, а видео он снял для себя.
Тем временем милиция опровергла появившуюся в сети информацию о маньяке в Минске.
Кстати, санэпидслужба рекомендовала белорусам не купаться в водоемах.
А еще белорусы отдохнут четыре дня подряд в июле 2025 года.