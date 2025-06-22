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В Лиде милиция поймала белоруса, снимавшего видео под коротким платьем у девушки

Белоруска заметила, как незнакомый мужчина снимал у нее видео под платьем.

Источник: Комсомольская правда

В Лиде милиция поймала белоруса, снимавшего видео под коротким платьем у девушки. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Отмечается, что в сети завирусилось видео, на котором белоруска сообщила: незнакомец на остановке снял у нее под платьем видео. Жительница Лиды ждала на остановке маршрутку и почувствовала, как рука стоящего рядом мужчины ныряет ей под юбку. Девушка не растерялась, достала телефон и сняла злоумышленника. После случившегося лидчанка написала заявление в милицию.

Сотрудники Лидского РОВД оперативно установили и задержали мужчину. Им оказался 36-летий житель Лиды. Задержанный свой поступок объяснил тем, что ему понравилась девушка в коротком платье, а видео он снял для себя.

Тем временем милиция опровергла появившуюся в сети информацию о маньяке в Минске.

Кстати, санэпидслужба рекомендовала белорусам не купаться в водоемах.

А еще белорусы отдохнут четыре дня подряд в июле 2025 года.