В Лиде милиция поймала белоруса, снимавшего видео под коротким платьем у девушки

Отмечается, что в сети завирусилось видео, на котором белоруска сообщила: незнакомец на остановке снял у нее под платьем видео. Жительница Лиды ждала на остановке маршрутку и почувствовала, как рука стоящего рядом мужчины ныряет ей под юбку. Девушка не растерялась, достала телефон и сняла злоумышленника. После случившегося лидчанка написала заявление в милицию.